Ons land had in 2019 op geen enkel moment een federale regering, en de politieke impasse zal dit jaar nog meer wegen op onze nationale boekhouding. Waar moet het stuurloze schip dat België heet heen? Zullen politici ongestraft blijven liegen? En is 2020 het jaar waarin de VRT zal imploderen? Humo vroeg het aan meestermarketeer en Wetstraatwatcher Jan Callebaut. ‘Vlaams Belang en PVDA zijn de enige partijen met een toekomstvisie.’