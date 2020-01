2020, nu al voor u voorspeld: 'En toen had Greta een bomgordel'

15 januari

Op de Vlaamse Netflix gaat de prestigieuze reeks ‘De bende van Jan de Lichte’ eindelijk in première. Critici zijn het erover eens: het is zeker geen slechte serie, maar ook al speelt ze zich in de 18de eeuw af, ze voelt vreemd genoeg toch wat verouderd aan.

20 januari

Na de reeks interviews over haar ontslag bij Joe FM wordt radiocoryfee Leen Demaré met werkaanbiedingen overstelpt. ‘Hartverwarmend,’ aldus het radio-icoon, ‘maar vooralsnog zit de job van mijn dromen er niet bij.’ Zo kreeg Demaré al aanbiedingen om te beginnen als hotelreceptioniste, schoonmaakster, fruitplukker, rekkenvulster, afwasser, vrachtwagenchauffeur en zelfs uitbener in een slagerij, maar ze zoekt naar eigen zeggen toch eerder ‘iets in de media’.

2 februari

Kim Clijsters moet haar comeback opnieuw uitstellen. Tijdens een oefenpartijtje schiet haar schouder uit de kom. ‘Ik laat me door deze kleine tegenslag niet uit het lood slaan,’ klinkt het in een filmpje op Twitter. ‘Ik kom terug!’

15 februari

Mathieu van der Poel wint de Superprestige in Middelkerke met vijf ronden voorsprong. ‘Normaal hou ik me in, maar nu wilde ik eens zien hoe hard ik écht kan,’ aldus Van der Poel. De andere deelnemers weigeren iedere commentaar.

27 februari

Een liveshow met Marie Verhulst als het nieuwe baasje van Samson wordt verstoord door kleuters die vanuit de zaal roepen dat Gert duizend keer beter was, dat ze liever Niels Destadsbader als nieuwe baasje hadden gezien, dat Marie het alleen maar geworden is door vriendjespolitiek, net zoals ze ooit bij ‘Ghost Rockers’ is geraakt, en dat ze die vervelende Viktor ook al lang beu zijn. ‘Dit had ik niet verwacht,’ snikt Verhulst. ‘En zeker niet van dit publiek.’

3 maart

In Parijs stort de Notre-Dame in. Omdat de wederopbouw te veel zou kosten, besluit men van de vrijgekomen ruimte dan maar een parking te maken. Iets wat veel Parijzenaars bij nader inzien beter vinden dan een oude en afbrokkelende kathedraal. ‘Extra parkeerplaats is in dit deel van de stad meer dan welkom.’

12 maart

Vincent Kompany krijgt een nieuwe functie bij Anderlecht. Hij gaat er aan de slag als assistent-chef Materiaal & Terreinen. ‘Ik zie dit zeker niet als een degradatie,’ aldus Kompany. ‘Je mag nog de beste spelers ter wereld hebben, zonder goeie grasmat of doelpalen sta je nergens.’ Kompany heeft naar eigen zeggen ook een duidelijke visie op hoe een en ander beter, moderner en aantrekkelijker kan.

6 april

In het kader van een nieuwe besparingsronde beslist de VRT om Canvas af te schaffen. Volgens de directie was het dat of knippen in de verloning van enkele (niet nader genoemde) VRT-gezichten en dan het risico lopen dat ze met hun kook- of reisprogramma’s naar de concurrentie overlopen.

30 april

Vincent Kompany is niet langer assistent-chef Materiaal & Terreinen bij Anderlecht. Volgens de clubleiding waren Kompany’s visie en ideeën ‘interessant’, maar zijn idee om de eigen doelen kleiner te maken, leverde de club iets te veel boetes van de voetbalbond op.

2 mei

De headliners op Werchter zijn dit jaar Niels Destadsbader, Marco Borsato, Bart Peeters en André Hazes jr., maakt organisator Live Nation bekend. Het festival is in een paar dagen uitverkocht.

12 mei

Liefhebbers van documentaires over WO II, de betere Franse film en programma’s met Thomas Vanderveken hebben via een campagne op sociale media opgeroepen om massaal voor de VRT-gebouwen te protesteren tegen het afvoeren van Canvas. Volgens de politie waren er twintig demonstranten, volgens de organisatoren ‘zeker meer dan vijftig’. Eén demonstrant wordt opgepakt wanneer hij – om niet geheel duidelijke redenen – een poster van Ben Crabbé in brand probeert te steken.

7 juni

Alweer pech voor Kim Clijsters. Kort voor ze haar comeback zou maken op Roland Garros, scheurt ze op training haar twee liezen bij het uitvoeren van de befaamde Kim-spreidstand. ‘Heel jammer,’ laat Clijsters in een videoboodschap weten. ‘Maar wie mij kent, weet dat ik een vechter ben. Ik zál mijn comeback maken.’

16 juni

Tomorrowland kondigt aan dat er dit jaar een aparte festivaldag voor vips komt. ‘Er komen sinds enkele jaren zoveel BV’s en vips naar het festival dat we beter een extra dag voor hen alleen organiseren,’ licht woordvoerster Debby Wilmsen toe. ‘Veel BV’s hadden al aangegeven dat ze het wel leuk zouden vinden om niet de hele tijd tussen het gewone volk te moeten staan.’ Onder andere Kobe Ilsen, Sergio Herman, Gilles Van Bouwel en Aster Nzeyimana en Lize Feryn reageren opgelucht.

26 juni

Op het EK voetbal worden de Rode Duivels in de eerste ronde roemloos uitgeschakeld. Roberto Martínez stopt als bondscoach en krijgt meteen aanbiedingen van Berchem Sport, Fun Boys Hogerop Wachtebeke en een vierdeprovincialer uit de buurt van Salamanca.

8 juli

Engeland rouwt om het overlijden van koningin Elizabeth. Omdat haast niemand Charles als opvolger ziet zitten, beslist premier Boris Johnson om prins William tot koning te kronen. Wat dan weer tot luid protest leidt van een grote groep Britten die liever Harry als koning willen. De Britse regering belooft een referendum over de hele kwestie uit te schrijven, maar daardoor raakt het land nog méér verdeeld. Wanneer het overal tot gewelddadige confrontaties komt, besluit de regering in overleg met het koningshuis dat prins George (6) de nieuwe vorst wordt.

19 juli

Mathieu van der Poel wint bij zijn eerste deelname de Ronde van Frankrijk. ‘Het ging een stuk makkelijker dan ik dacht,’ zegt de kersverse winnaar. ‘Op tv zien die beklimmingen er toch een stuk lastiger uit. Na de rit op de Mont Ventoux heb ik die berg nog twee keer gedaan om de benen wat los te rijden.’ De andere renners weigeren commentaar te geven.

3 augustus

Nafi Thiam wordt op de Olympische Spelen in Tokio roemloos voorlaatste in de zevenkamp. Thiam wijt haar slappe prestatie aan haar pijnlijke pols, haar zere schouder, haar nog niet helemaal herstelde knie, haar licht verstuikte rechterpink, én aan het feit dat ze het voorbije jaar veel te veel met haar vriend in allerlei zonnige oorden op het strand heeft gelegen terwijl haar concurrentes zich wél het pleuris hebben getraind.

6 september

VIER ondergaat een grondige hervorming. Voortaan zal de zender alleen nog nieuwe seizoenen van ‘De slimste mens’ en ‘De mol’ uitzenden en wordt de rest van het programmaschema ingevuld met eindeloze herhalingen van ‘Komen eten’, ‘Huizenjagers’, ‘Gert Late Night’ en ‘NCIS’.

15 september

De opnames van ‘Kamp Waes’ met BV’s moeten voortijdig worden stopgezet. Ook al hebben Fly en co. de proeven een pak lichter gemaakt, na de eerste opdracht blijft van het hele deelnemersveld – onder wie Maarten Vangramberen, Sieg De Doncker, Jean-Marie Dedecker, Kobe Ilsen en Pieter Loridon – alleen nog Freddy De Kerpel over. Hij slaat het aanbod om lid te worden van de Special Forces vriendelijk af, maar is wel bereid om adviseur te worden, ‘omdat ik gemerkt heb dat de conditie van de mannen links en rechts nog wel wat kan worden aangescherpt’.

10 oktober

Op de dag dat ze eindelijk haar comeback zou maken, stapt Kim Clijsters mis op de trap in haar hotel. Clijsters dondert naar beneden en houdt aan haar val een gebarsten enkel, twee gebroken armen, een gecompliceerde polsfractuur, een zware hersenschudding en vijf verschoven nek- en rugwervels over. ‘Het zal wellicht niet meer voor dit jaar zijn,’ laat Clijsters haar fans vanop haar ziekbed weten. ‘Maar zodra ik weer op de been ben, begin ik te trainen om er zo snel mogelijk weer te staan!’

10 november

Op een klimaatconferentie in Glasgow duikt tijdens een vergadering tussen wereldleiders plots Greta Thunberg op met een bomgordel. Ze dreigt ermee zichzelf op te blazen als haar klimaateisen niet worden ingewilligd. Thunberg kan gelukkig door enkele veiligheidsmensen overmeesterd worden. Haar ouders laten kort daarna weten dat Greta dringend nood heeft aan rust.

12 november

In de VS wint Donald Trump de presidentsverkiezingen met grote overmacht van Joe Biden. De Democraten wijten de nederlaag vooral aan een campagne op sociale media waarin werd gesuggereerd dat Biden aan beginnende dementie lijdt. Ze nemen zich voor om de volgende keer met een iets frisser ogende kandidaat (m/v) naar de kiezer te trekken.

10 december

België heeft nog altijd geen nieuwe regering, maar na een ontmoeting op een geheime locatie, de eerste in tien maanden, laten vertegenwoordigers van de belangrijkste partijen weten dat men ondertussen voldoende naar elkaar toegegroeid is om in 2021 eventueel gesprekken op te starten over de voorwaarden die moeten vervuld worden om te kunnen beginnen met verkennende gesprekken over welke paden, onder het voorbehoud dat er onderweg niks onverwachts gebeurt, mogelijk tot eventuele onderhandelingen zouden kunnen leiden.

21 december

Heel Australië brandt af.