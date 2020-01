Natali Broods: 'Jeff Hoeyberghs kan zeggen wat hij wil, wij gaan ons terrein niet meer afgeven'

December is voorbij, de zon schijnt, en om het leven te vervolmaken, mogen we nog eens in het wonderlijke gezelschap van Natali Broods (43) vertoeven. De actrice die altijd verrast, speelt in de tweede reeks van ‘Over water’ opnieuw met verve haar personage Marjan. Die heeft net haar man John Beckers – na een ontwenningskuur weer zijn ontspoorde, snuivende, liegende en bedriegende zelf – op straat gezet, en Broods zelf is in de rol van vrouw-die-haar-leven-weer-in-handen-neemt duidelijk in haar element. ‘Zo vrouwelijk en zo sterk,’ zei collega-acteur Peter Van den Eede over haar. ‘Niet te doen, hè,’ zegt ze. ‘Alsof dat een onmogelijke combinatie is!’