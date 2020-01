De comeback van Noordkaap: 'Het enige verschil met 20 jaar geleden is dat we nu een WhatsApp-groep hebben'

'Het is een heel raar gevoel dat we maar tien jaar hebben bestaan, terwijl we nu – zoef! – twintig jaar later zijn' Stijn Meuris

Na amper tien seconden oog in oog te hebben gestaan met het beest, besef ik weer wat we al die jaren hebben gemist. ‘Het komt voor, in de beste families / Het komt vaak voor, voor je het weet / En het past, in de beste tradities / Je bent gek, voor je erom weent’. We hebben het Stijn Meuris de afgelopen twintig jaar vaak horen zingen, met fantastische muzikanten in de rug, maar pas met Nico Van Calster (drums), Erik Sterckx (bas), Wim De Wilde (toetsen) en Lars Van Bambost (gitaar) aan zijn zijde, krijgen zijn woorden de extra 20 procent melancholische gravitas die van vreugde en verdriet boezemvrienden maken. Eén blik naar fotograaf Marco Mertens en ik weet dat hij exact hetzelfde voelt. Hier, in de prachtige studio van Wim De Wilde in het landelijke Zwalm, repeteert Noordkaap voor de drie concerten die de groep op 11, 18 en 25 april speelt in de Ancienne Belgique. Want: Noordkaap bestaat dus weer. Iets wat niemand nog voor mogelijk had gehouden, de groepsleden nog het minst.