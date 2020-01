'Veel mensen beseffen nog altijd niet dat ze gewillige marionetten van Silicon Valley zijn geworden'

Als economisch journaliste volgt ze de technologische en financiële wereld al sinds de jaren 90 van zeer nabij. Eerst voor bladen als Time en Newsweek, en sinds een aantal jaar voor CNN en de Financial Times, de belangrijkste zakenkrant ter wereld. Rana Foroohar (50) is kortom uitstekend geplaatst om te vertellen hoe de digitale droom veranderde in wat steeds meer op een kwade nachtmerrie lijkt.

HUMO U had naar eigen zeggen twee goede redenen om uw boek te schrijven: een professionele, maar ook een persoonlijke.

Rana Foroohar «In 2017 kreeg ik een afrekening van mijn kredietkaart. Tot mijn verbazing stond er een hele reeks kleine bedragen op: 3,99 dollar, 2 dollar… Allemaal aankopen uit de appstore. Alles samen ging het om 949 dollar. Eén ding was zeker: die aankopen waren niet van mij. Eerst dacht ik dat ik gehackt was, maar toen besefte ik dat mijn zoontje van 10 mijn wachtwoord óók kende. Toen ik hem de rekening toonde, trok hij wit weg. Hij bleek een voetbalspelletje te hebben gedownload. Dat was weliswaar gratis, maar tíjdens het spel proberen de makers je van alles te verkopen. Een kind beseft natuurlijk niet dat zulke dingen écht geld kosten, maar 900 dollar later stond hij aan de top van de rangschikking en zat ik met een gepeperde rekening. Als moeder was ik heel verontwaardigd, maar als economisch journalist was ik erg gefascineerd. Wat een ongelofelijk efficiënt businessmodel, dacht ik. Ik wilde begrijpen hoe dat werkte.