'Natuurlijk is terreurgroep IS niet definitief verslagen. Wat is IS? Een idee. En een idee kun je niet verslaan'

Het is lang geleden dat hun paden elkaar nog eens kruisten. Björn Soenens bracht 50 van de afgelopen 52 weken door in de Verenigde Staten. Hij doorkruiste het land van noord naar zuid en van oost naar west, maar zijn bed en zijn bureau staan in Brooklyn, New York. Rudi Vranckx vertoefde bijna de helft van de tijd in idyllische vakantieoorden als Syrië, Jemen, Irak, Afghanistan en Somalië. De andere helft verdeelde hij tussen het kosmopolitische Leuven en het antieke Todi in Umbrië, Italië. Ze hadden het voorbije jaar enkel contact via Whatsapp.

Björn Soenens «We feliciteren elkaar als de ander iets moois heeft gemaakt.»

Rudi Vranckx «Of we sturen een woordje van steun als we weer eens een hoop shit over ons heen hebben gekregen.»

Vranckx heeft in het nieuwe jaar twee documentairereeksen op stapel staan: ‘Tussen oorlog en leven’ (Eén), waarin hij telkens twee bekende Vlamingen meeneemt naar een conflictgebied, en ‘De eeuwige oorlog’ (Canvas), waarin hij ter plaatse met getuigen en experten praat. Soenens brengt in april het boek ‘De lengte van een oceaan’ uit, over ‘stemmen en stemmingen in Amerika’. Hij vliegt kort na de kerstvakantie terug naar New York als correspondent. Hij zit er al zo lang als Donald Trump president is, en hij heeft net te horen gekregen dat hij zeker tot de inauguratie van de volgende president, in januari 2021, kan blijven. Hij kan niet ophouden de lof te zingen van de buurt waar hij woont, tussen Fort Greene en Prospect Park, al ziet hij ook kwalijke evoluties.