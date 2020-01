Gino Russo: ‘Alles kan in België’

Melissa op de schommel. Melissa die op haar vingers zuigt, naast haar vader die hetzelfde doet. Melissa die danst. Melissa die gekke bekken trekt terwijl ze als een ruiter op de hond des huizes zit. Het waren vertederende beelden die Gino Russo op oudjaar op zijn Facebook-pagina plaatste onder begeleiding van het liedje ‘Per te’ van Jovanotti, maar tegelijk voelden ze als een stomp in de maag omdat je weet wat er later met dat schattige meisje is gebeurd. Het was Russo’s ode aan zijn 8-jarige dochter, die door Marc Dutroux werd ontvoerd en vermoord. Tegelijk diende de compilatie als een krachtig antwoord op een open brief van Dutrouxs advocaat, Bruno Dayez.

‘Meneer Dutroux een kwarteeuw opsluiten zonder zich ooit zorgen te maken over zijn toekomstige herintrede in de maatschappij, is volgens sommigen misschien een terechte straf, maar ik beschouw het eerder als een steriele foltering. Het strikte isolement waarin hij nu al meerdere decennia wordt gehouden, zou veel anderen al tot zelfmoord of waanzin hebben gedreven. Het leidt tot niets goeds, behalve de sadistische genoegdoening te weten dat hij lijdt.’

GINO RUSSO «Weet je wat sadistisch is? Die brief. Ik kan niet begrijpen dat hij zoiets heeft durven uitbrengen.»

HUMO In een rechtsstaat heeft elke dader, hoe duivels slecht ook, nu eenmaal recht op verdediging. Toch?