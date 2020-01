'De Holocaust begon niet in de gaskamers, maar aan de toog. Vandaag is die toog het internet'

Kleermaker Ide Leib Kartuz zag de hel. In 1942 werd hij vanuit Antwerpen gedeporteerd naar Auschwitz. Na meer dan twee jaar in het kamp moest hij drie dodenmarsen lopen in de vrieskou. Hij stierf bijna in een werkkamp in Oostenrijk, ondervoed en omringd door duizenden lijken. Toen de geallieerden Ide in mei 1945 vonden, was hij buiten westen. Hij woog 38 kilo.

Daarvan was decennia later niets meer te merken. Ide, ‘Jules’ voor de vrienden, blies pas in 1995 zijn laatste adem uit op de gezegende leeftijd van 90 jaar, als kleermaker op rust. ‘Ik kende hem als een warme en joviale man, steeds strak in het pak. Hij zag zijn kleinkinderen zielsgraag, ik herinner me nog hoe hij ons knuffelde en met ons speelde,’ vertelt David Van Turnhout wanneer we hem in de Mechelse Dossinkazerne ontmoeten.