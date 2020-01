'Immigratie stelt samenlevingen vandaag voor problemen, maar we zullen het misschien ooit betreuren dat er geen meer is'

HUMO Nogal wat mensen liggen er wakker van dat we met te veel op de wereld zijn. U lijkt het erger te vinden dat we straks met te weinig zullen zijn.

PAUL MORLAND «Zo algemeen zou ik het niet stellen, want er zijn grote verschillen naargelang de regio. Maar mijn belangrijkste boodschap als demograaf is dat het tempo van de groei flink vertraagt: de bevolking verdubbelt nu om de 70 jaar in plaats van om de 35 jaar, en tegen het einde van de eeuw verwachten we een nulgroei. We stevenen op een ramp af als de vruchtbaarheid wereldwijd blíjft dalen. Ga maar kijken in Japan, waar de bevolking vandaag al stevig krimpt: dat land is de kampioen van de vergrijzing. Die verandert het gezicht van een samenleving grondig en leidt tot grote problemen.»