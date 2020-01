Benoît Poelvoorde, acteur: 'Het zijn echt klotetijden: je mag met niets of niemand meer lachen'

‘Santé!’ Op een druilerige dinsdagmiddag tikken we in een Naamse brasserie ons glas tegen dat van Benoît Poelvoorde (55). De aanleiding voor onze ontmoeting is ‘Adoration’, de nieuwe roadmovie van Fabrice Du Welz. Hoewel de Waalse steracteur slechts enkele scènes heeft, maakt hij indruk als Hinkel, een kluizenaar die in een overvliegende zwerm vogels de geest van zijn overleden geliefde meent te herkennen. Tijdens ons gesprek laat Poelvoorde zich kennen als een buitengewoon innemend man, maar in zijn fonkelende ogen vangen we af en toe ook glimpen op van de waanzinnige seriemoordenaar die hij vertolkte in de cultklassieker ‘C’est arrivé près de chez vous’. ‘Wat is het toch spijtig dat seksbioscopen uit het straatbeeld zijn verdwenen.’