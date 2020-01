Hij is voor het eerst in Nederland. ‘This is total fun!’ roept John Grisham een paar keer. Beter dan het eenzame werk van de schrijver. Elk jaar begint hij op 1 januari aan een nieuw boek en zes maanden later is het klaar.

John Grisham «Dan ben ik het ook zat. Na vier maanden schrijven verwerk ik de kritiek van mensen die ik vertrouw, discussieer ik met redacteurs en schrijf ik nieuwe versies. Ik hou van verhalen vertellen, maar ik ben opgelucht als het handwerk voorbij is.»

– Blij dat u het vandaag total fun vindt: de afgelopen 25 jaar schuwde u signeersessies en interviews.