Ondanks alle grote tv-geweld was ‘Sex Education’, een kleine Britse komedie over seks en schaamte, misschien wel het meest opvallende succes van 2019. Met seizoen twee van de Netflixreeks in aantocht trok Humo naar Londen om er onder de lakens te kruipen met vier hoofdrolspelers. ‘Of we niet nerveus werden van zoveel seks op de set? Geloof me, zodra je elkaars orgasmegezicht hebt gezien, is de druk meteen van de ketel.’