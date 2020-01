'Racistische boodschappen doen het goed: je merkt dat die altijd veel clicks opleveren, en dus ook veel advertentie-inkomsten'

De Belg Maarten Schenk is sinds februari vorig jaar één van de factcheckers die in opdracht van Facebook werkt. Hij richtte in 2015 samen met twee Amerikaanse partners het bedrijf Lead Stories op en ontwikkelde Trendolizer: software waarmee je berichten opspoort die viraal gaan op sociale media. In totaal werken wereldwijd meer dan vijftig factcheckorganisaties in opdracht van Facebook, gaande van nieuwsredacties over universiteiten tot gespecialiseerde bedrijven. Sommigen haakten intussen alweer af, zoals de Amerikaanse journaliste Brooke Binkowski, die het frustrerend vond dat Facebook haar vooral onschuldige berichten liet controleren. Vandaag werkt ze als onafhankelijk factchecker. Ook Peter Burger van NieuwsCheckers, verbonden aan de universiteit van Leiden, werkte een tijdlang in opdracht van Facebook.

HUMO Bepaalt Facebook welke berichten jullie checken?