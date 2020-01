'Het Chinese regime heeft een bevolking gecreëerd die niet langer de behoefte voelt om zelf na te denken'

Is het Westen te naïef als gaat over de niet te stuiten opmars van China? Schrijver Ma Jian (66) waarschuwt: volgens hem zijn we blind voor Pekings machtswellust. De in Londen wonende banneling mag zijn vaderland al jaren niet meer bezoeken. In zijn laatste boek ‘China Dream’ richt hij zich daarom maar op westerse lezers, om hen te wijzen op de ware aard van de Chinese communistische partij. ‘Europa verkoopt zijn infrastructuur aan een land dat een miljoen mensen opsluit in moderne concentratiekampen.’