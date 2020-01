Ine Van Wymersch, procureur des Konings in Halle-Vilvoorde: 'Ik ga joggen met mijn autosleutel in de hand. Als iemand mij aanvalt, krab ik hem en heb ik meteen DNA'

‘Als ik rondrijd, schrijf ik soms nummerplaten op van auto’s die ik verdacht vind, en het uur waarop ik ze heb gezien. Je weet maar nooit.’ Ook in haar privéleven blijft Ine Van Wymersch een beetje openbaar aanklager, een job waar ze met veel passie over spreekt in de Canvasreeks ‘Procureurs’ van Gilles De Coster. Ze was jarenlang woordvoerder van het Brusselse parket, maar sinds een klein jaar leidt ze als procureur des Konings het parket Halle-Vilvoorde. Het nieuwe jaar begon in mineur, met de verdwijning van de student Frederik Vanclooster.