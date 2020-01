Voor Mendes was ‘1917’ een project van lange adem. De regisseur van onder meer ‘American Beauty’ en de Bondfilm ‘Skyfall’ wilde altijd al een film over de Eerste Wereldoorlog maken, maar het was moeilijk om een goede invalshoek te vinden.

Sam Mendes «De Eerste Wereldoorlog was een statische oorlog. Er waren relatief weinig troepenverplaatsingen, geen exotische locaties en het was een traag voortslepend conflict. Voor een regisseur is het heel moeilijk om daar een visueel spektakel van te maken.