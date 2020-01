De vrouwen uit 'Dertigers': 'Mijn kind heeft al zonder onderbroek aan de schoolpoort gestaan. En dan?'

‘Dertigers’ was één van de verrassingen van het voorbije jaar. De telenovelle over de dagelijkse besognes van een groepje – jawel – dertigers moest de tv-kijker later op de avond bij Eén houden. Daar slaagde de reeks zo goed in – de eerste aflevering haalde met 680.000 kijkers bijna het dubbele van voorganger ‘Van Gils & gasten’ – dat een tweede seizoen niet kon uitblijven. Humo sprak met actrices Kim Van Oncen, Evelien Van Hamme en Ellen Verest: over nekpampers, te mooie mannen en het belang van loslaten. ‘Ik weet nu dat het oké is om een avond in de zetel te liggen en een macaroni uit de supermarkt in de oven te schuiven.’