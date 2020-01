Wie de Gouden Schoen past, trekke hem aan: Hans Vanaken jaagt met Club Brugge op de landstitel en de beker, en ook in de Europa League hoopt hij nog te schitteren. 2020 moet zijn jaar worden, met straks ook nog het EK met de Rode Duivels en wie weet – daar gaan we weer – een transfer naar het buitenland. Langs de zijlijn staan moeder Renild en vader Vital, zelf ex-profvoetballer, te glimmen van trots. ‘Ik zag zijn talent al toen hij nog maar 7 was, maar we hebben hem nooit gepusht.’