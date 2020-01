De enige muziek die uit mijn slaapkamer komt, zijn de scheetjes van mijn hartenlapje. Terwijl in die van Eefje de Visser piano’s, synthesizers, drummachines, samplers en gitaren weerklinken. Ze maakte er zelfs een nieuwe plaat: ‘Bitterzoet’. De loftruimte waar haar bed staat, is tegelijk repetitiekot en studio, dansvloer en praathoek. Elke centimeter is gereserveerd voor schoonheid, en er is véél plaats.