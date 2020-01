De Londense indierockers van Bombay Bicycle Club trokken in 2016, nét op de drempel van de doorbraak na succesplaat ‘So Long, See You Tomorrow’, de stekker eruit. Maar het nieuwe decennium brengt een nieuw begin: in januari verschijnt hun vijfde plaat ‘Everything Else Has Gone Wrong’ en in maart doen ze de AB aan. ‘We moesten eerst volwassen worden. Te veel succesvolle artiesten zijn nog kleine kinderen.’