De opvallendste Rock Rally-deelnemers: 'Onze bandnaam zorgde al voor gênante stiltes aan de feestdis'

Vrijdag gaan in Turnhout de preselecties van Humo’s Rock Rally 2020 van start. Het is het begin van een ronde door Vlaanderen die nog negen keer halt houdt en op 15 februari eindigt in Opwijk. Onder de honderd geselecteerde hoogvliegers zitten weer een hoop witte merels, fraai gebekte nachtegalen en andere vreemde vogels. Wij spreidden onze vleugels en bezochten tien van hen.

'Onze bandnaam zorgde al voor gênante stiltes aan de feestdis'

De Populairsten

Van alle geselecteerden werden de West-Vlaamse rapper SK (19) en de Gentse singer-songwriter Meskerem Mees (20) tot nu toe het meest aangeklikt op onze website. En dat hadden ze niet zien aankomen.

SK (in sappig West-Vlaams) «Is ’t echt? Wauw! Dat zullen vooral familie en vrienden geweest zijn. Ik heb nog niet zoveel luisteraars, laat staan een fanbase.»

HUMO Hoe reageerden jullie op jullie selectie?

Meskerem Mees «Ik had het niet meteen door. Twee uur na de bekendmaking kreeg ik een bericht van een vriend: ‘Proficiat!’ Ik dacht: (schreeuwt iets onverstaanbaars).»

SK «Bij mij gebeurde hetzelfde! Ik geloofde het eerst niet toen ik mijn foto op humo.be zag staan. Ik was in extase.»

HUMO Een poging om die clicks te verklaren: zijn jullie erg aanwezig op sociale media?

Mees «Ik ben lui op dat vlak.»

SK «Ik moet wel: sinds de zomer heb ik een eerste ep op Spotify staan, maar wanneer mensen mijn artiestennaam intypen, komen ze bij Skepta en Skrillex uit (lacht). Sinds mijn selectie voor de Rock Rally heb ik veel meer profielbezoeken op Instagram, 900 per week in plaats van 200. Ook op Spotify had ik plots meer streams.»

HUMO Blijft veel muzikaal talent onder de radar omdat ze te afwezig zijn op sociale media?

Mees «Als je muziek goed is, zullen de mensen het wel horen.»

SK «Anderzijds kun je met een goede aanpak op sociale media zelfs ver geraken met matige muziek!»

HUMO Laten we hopen dat jij daar niet het levende voorbeeld van bent!

De kunstzinnigsten

Tussen alle matige persfoto’s, ongemakkelijke poses en amateuristisch artwork door, waren er enkele artiesten van wie de looks ons wél in positieve zin opvielen. Cesar Quinn, de band rond de piepjonge Frederik Daelemans (18), en wåvery, alias Jessie Thijs (23), verrasten met knappe videoclips en oogstrelende portretten.

HUMO Jullie hebben allebei al minstens één professioneel ogende videoclip uitgebracht. Is dat niet duur voor een beginnend artiest?

Frederik Daelemans «Duur? Mijn vriendin heeft die clip gemaakt (lacht).»

Jessie Thijs «Ik heb wel een beetje geld gestoken in mijn clips, maar heb vooral een beroep gedaan op vrienden die bezig zijn met video en styling om het zo goedkoop mogelijk te houden – ik ben nog student, hè (lacht).»

HUMO Waarom wilden jullie zo graag een eigen videoclip? TMF en JIM bestaan al een tijdje niet meer.

Daelemans «Voor mij was dat heel vanzelfsprekend: onze muziek gaat over sferen, en beeld kan daar enorm aan bijdragen.»

Thijs «Achter elk nummer zit een verhaal, en visuele elementen kunnen dat helpen vertellen. Maar ik ben ook een beetje ijdel: het is fijn om zo’n clip van jezelf te hebben (lacht).»

De meest mysterieuzen

Muzikale duizendpoot Steph Van Uytvanck (52) nam eerder deel aan de Rock Rally. Toch ontmaskerden we hem dit jaar niet meteen: met de artiestennaam AA00 en een zwart beeld was het aanvankelijk gissen naar zijn ware identiteit.

HUMO AA00, een verwijzing naar de Anonieme Alcoholisten?

Steph Van Uytvanck «Die zweren bij 0,0 procent? (lacht) Nee, met deze naam kom ik alfabetisch helemaal vooraan in de platenbak terecht.»

HUMO Waarom plots zo mysterieus?

Van Uytvanck «Toen ik eerder meedeed, haalde ik de krant: ‘Oudste singer-songwriter ooit geselecteerd voor Humo’s Rock Rally’. Daardoor besefte ik dat de muziekcultuur erg visueel is. Ik begon mezelf in vraag te stellen: ‘Heeft het nog wel nut dat ik muziek maak?’ Maar zonder muziek ontplof ik, dus besloot ik om het visuele eens volledig achterwege te laten. Vandaar dat zwarte vlak.»

De meest mysterieuze kandidaat is misschien wel eenzamejongen (23), van wie we enkel een gesluierde foto te zien krijgen. Zijn bio klinkt droog: ‘Ik studeer in Brussel.’

eenzamejongen «Momenteel neem ik eigenlijk een pauze van school. Ik voel me mentaal niet zo goed. Dat was ook de reden waarom ik twee jaar geleden heb afgezegd (eenzamejongen was toen ook geselecteerd, red.).

»Ik ben niet de meest sociale persoon, daarom blijf ik graag anoniem. Ik had niet verwacht dat ik weer geselecteerd zou worden.»

HUMO Ben je effectief een eenzame jongen?

eenzamejongen (schatert) «Soms echt wel, dan is de leegte heel groot en lijk ik die met niks te kunnen vullen. Maar ik heb wel enkele vrienden, hoor.»

HUMO Je maakte een nummer met Matt Wxsted, die ook geselecteerd is.

Eenzamejongen «We zijn elkaars muziek beginnen te liken op SoundCloud. Daarna hebben we elkaar beter leren kennen, en later hebben we samen een track gedropt die volledig online tot stand kwam. Maar ik heb me voorgenomen om in de toekomst meer mensen in het echt te ontmoeten (lacht).»

De doorzetters

Roem komt niet altijd even snel. Luc De Vos stuurde in de jaren 80 drie keer demo’s in, om pas in 1990 geselecteerd te worden met Gorky. Ook dit jaar zijn er volhouders in de Rock Rally. DYCE (20) werd in 2016 tweede met Rewind Productions, maar doet het nu solo. Sigi Willems (22) van Hugs of the Sky stond vorige editie in de finale als Ugly Weirdo en werd eerder al dríé keer geselecteerd met Insect Soldiers of the Sky.

DYCE «Sinds kort focus ik me op m’n solowerk, maar hopelijk word ik sneller opgepikt omdat de mensen me kennen als ‘die jongen van Rewind’ (lacht).»

HUMO Sigi, dit is al het derde project waarmee je deelneemt aan de Rock Rally. Je broer Boris zit ook bij Hugs of the Sky én is geselecteerd met zijn andere project Baruch Williamson. Vanwaar blijven die incestueuze projecten komen?

Sigi Willems «We hebben gewoon een grote vriendengroep die onderling muziek maakt. Hugs of the Sky is eigenlijk een samensmelting van Hugs, een project van mijn broer, en Insect Soldiers of the Sky.»

HUMO Wordt het niet moeilijk om het eerdere succes te evenaren?

Willems «Daar zijn we niet echt mee bezig. We willen er natuurlijk alles uithalen, maar we gaan niet in een hoekje huilen als we niet doorstoten.»

DYCE «Destijds waren de omstandigheden helemaal anders. In 2016 hadden we als collectief nog geen gezamenlijke nummers. Ik heb toen snel wat songs geschreven na school en er een set rond gemaakt. Nu ben ik beter voorbereid dan toen. Ik ben klaar voor méér!»

De prettig gestoorden

Na de aankondiging dat Dankchef bij de honderd geselecteerden zat, werd onze Instagram-inbox volgespamd door de uitzinnige rapper. Ook een maand later is de 19-jarige Sint-Niklazenaar nog in de wolken.

Brook De Boey «Ik wil geen schaap zijn dat de kudde volgt. Al heel mijn leven probeer ik ertussen uit te steken. Ook op muzikaal gebied: ik maak niet alleen hiphop, maar wil ook hardcoreversies maken van mijn songs en lyrics spitten over acid- of technotracks.»

HUMO Vanwaar komt je opvallende artiestennaam?

De Boey «‘Dank’ is een begrip uit de memetaal. Een góéie meme is ‘dank’, vaak met een donker kantje en gemaakt onder invloed van wiet (lacht).»

HUMO Je wilt Sint-Niklaas vertegenwoordigen.

De Boey «Ik ben er opgegroeid en ken de stad als mijn broekzak. Op elke hoek kom ik kennissen tegen. Er is trouwens een hiphopscene in Sint-Niklaas, zeker sinds Woodie Smalls bekend werd. Ik heb nog met hem geskatet en gebasketbald.»

HUMO Neem je veel stadsgenoten mee naar de preselectie?

De Boey «Eeklo is niet bij de deur en mijn vrienden zijn echt skeer (blut, red.), maar ik doe m’n best!»

Ook opvallend: Kloothommel, een geschift gitaarkwintet uit Oost-Vlaanderen en Oostenrijk. Drummer JJ Foefbij, bassist GG d’Amadeus en fluitist Krimmen waren niet bereikbaar, dus moesten we het doen met frontman Ramirez Timmerman (26).

HUMO Is het soms niet gênant als iemand je vraagt bij welke band je speelt?

Ramirez Timmerman (lacht) «Jawel, dat was het vorige week nog, op het kerstfeest bij mijn nieuwe vriendin. Haar opa vroeg in welke band ik speelde. Toen is er toch even een gênante stilte gevallen.»

HUMO Vanwaar de naam Kloothommel?

Timmerman «Nog voor ik gitaar kon spelen, zei ik al: ‘Als ik een band opricht, zal die Kloothommel heten.’ Ik stootte op het woord in de ondertitels van een film met Robert De Niro, als vertaling van ‘motherfucker’. Ik vond het een prachtig woord.»

HUMO Jullie beschrijven je genre als ‘post-scheel’.

Timmerman «Dat is het gevoel op de dag nadat je scheel (dronken, red.) bent geweest. Alles gaat iets trager en voelt melancholisch aan, met soms een onverwachte energie-uitbarsting.»

»Trouwens, komt dit in het boekske? Groetjes, opa!»

EERSTE PRESELECTIES Op 17 januari in de Warande in Turnhout en 18 januari in Het Depot in Leuven. Alle data en info.

SK: 24 januari, Leffinge • Meskerem Mees: 31 januari, Eeklo • Cesar Quinn: 17 januari, Turnhout • wåvery: 14 februari, Genk • AA00: 14 februari, Genk • Eenzamejongen: 15 februari, Opwijk • DYCE en Hugs of the Sky: 18 januari, Leuven • Dankchef: 31 januari, Eeklo • Kloothommel: 8 februari, Brugge.