Scoren in de liefde? Gebruik alliteraties!

Sport, en met name voetbal, krijgt in onze samenleving zelden de aandacht die ze verdient. Daar wil dit heerlijke weekblad graag iets aan doen. En wat wil nu de voetbalagenda? Volgende week woensdag wordt de eerste halve finale gespeeld in de Beker van België. Zal het machtige Club Brugge de vijandelijke netten pijnigen tot ze aan flarden hangen? Of zullen de geslepen Zulte Waregemezen virtuoze rondedansjes dribbelen rond hun tegenstrevers, tot de Bruggelieten zich aan duizelingen ten prooi ter grasmat storten? Wij zouden het niet weten. Maar geen nood, daar verschijnt reeds een voetbalkenner aan de horizon!

'Jouw goddelijke gat is als een gouden grafheuvel in een grauw en goor grensgebied!'

HUMO Hoe schat u de kansen van beide teams in?

Remco Pierens (voetbalkenner) «Om het eenvoudig te houden geef ik in de voorbeschouwingen steeds de ploeg die alfabetisch het eerst komt de meeste kansen. In dit geval dus Club Brugge. Maar ik voeg er telkens aan toe dat je de tegenstander niet mag onderschatten. Als Zulte Waregem wint, kan ik opmerken dat ik duidelijk had gesteld dat die jongens soms verrassend uit de hoek kunnen komen.»

HUMO Waarom is er eigenlijk geen Beker van Vlaanderen?

Pierens «Omdat Beker van Vlaanderen niet goed bekt. Het geheim van de Beker van België is dat het zo fraai allitereert. Daarom heb ik de voetbalbond gesuggereerd om een toernooi te organiseren dat De Vlaamse Vaas zal heten. Of de Vaas van Vlaanderen. Dat kan niet anders dan een succes worden.»

HUMO Waarom?

Pierens «De Vlaming houdt van alliteraties. Ik werk in een brasserie, en daar stond jarenlang het koninginnenhapje op het menu. Geen hond die dat wilde vreten, tot ik het veranderde in ‘vol-au-vent’. Plots wilde iedereen dat op zijn bord. Bij wijze van experiment hebben we zes weken lang een koninginnenkakje bij de suggesties gezet. De vol-au-vent bleef het goed doen, maar werd toch voorbijgestoken door het koninginnenkakje.»

HUMO Wat is een koninginnenkakje?

Pierens «Een hernoemd koninginnenhapje.»

HUMO Hebt u nog alliteraties op het menu staan?

Pierens «Heel wat. De gerookte garnalen en de scabreuze scampi’s doen het bijvoorbeeld erg goed. Weduwewitloof met wilde wijting is een gewaardeerde huisspecialiteit, en voor onze dure dunne darmen met drabbige druivenvulling maken de liefhebbers graag een ritje van dertig, veertig kilometer. Om niet te zeggen veertig, vijftig! Want als hij kan allitereren, kijkt de Vlaamse automobilist niet op een litertje benzine.»

HUMO Het valt me op dat u zelf weinig of geen alliteraties gebruikt.

Pierens «Ik reserveer die voor het spel van de verleiding. Ik gebruik dan onweerstaanbare zinnen als ‘Hé, sexy serveerster! Jouw goddelijke gat is als een gouden grafheuvel in een grauw en goor grensgebied!’ Ja, poëzie doet het altijd, de dames worden graag verbaal gesoigneerd. ‘Je bangelijke boomlange benen beloven bijzonder bronstige bezigheden,’ voeg ik er dan nog subtiel aan toe, gesteld dat de vrouw in kwestie langer dan 1 meter 73 is, want het moet wel geloofwaardig blijven.»

HUMO En als de dame niet groter is dan 1 meter 60?

Pierens «Ik heb er onlangs zo eentje aan de haak geslagen met: ‘O, petieterig prachtwijfje, jij paradeert zo parmantig met die prachtige pittige pootjes dat een portie passionele, perfect postmoderne piemelfreude mij passend lijkt.’ Meestal ga ik niet zover, maar ze droeg zo’n intellectuele bril en ze snuisterde in de afdeling taalwetenschappen in een academische boekhandel, daarom leek die formulering mij aangewezen.»

HUMO Wat moeten wij verstaan onder ‘perfect postmoderne piemelfreude’?

Pierens «Dat vroeg die mevrouw mij ook: ‘Wat mag ik dan precies verwachten?’ Ik heb verklaard dat ik niet aan voorbeschouwingen doe, tenzij bij het voetbal. En dat ik de indruk had dat die sport niet haar ding is, omdat zij het daarin – let op, er komt een geslaagd grapje! – met die petieterige prachtige pootjes niet ver zou schoppen.»

Hugo Matthysen