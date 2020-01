Uit de platenkast van Mauro: '‘Arthur (Or the Decline and Fall of the British Empire)’ (1969) van The Kinks

Elke week diept Mauro één plaat uit zijn uitgebreide verzameling op. Deze week: ‘Arthur (Or the Decline and Fall of the British Empire)’ (1969) van The Kinks .

Het is ongetwijfeld herkenbaar voor de veellezers onder ons dat men thuis weleens wat gasten ontvangt die dan gedistingeerd met een glas wijn in de hand je uitpuilende boekenkast gaan bekijken. Iemand haalt er willekeurig een werk uit van pakweg een oude obscure Tsjech, waarop je het dadelijk enthousiast een meesterwerk noemt. Een must-read! Maar op de vraag waarover het boek gaat, kun je enkel maar voor je uit staren. Geen enkel benul meer. Nochtans deed je er ooit weken over om het ding uit te lezen. Daarentegen las ik zeker twintig jaar geleden een stukje uit een nog veel ouder tijdschrift waarin Ray Davies ‘Revolver’ van The Beatles bij de release volledig afbrak. Ik ben dat nooit vergeten. Nu moet je weten dat ik opgroeide in een muzikale familie van erg fanatieke Beatles-apostelen. Dat is als met de kinderen van de collaboratie, je draagt het hoe dan ook heel je leven mee. Kritiek op The Beatles was voor zwakhoofdige types. Kann nicht! Ondertussen weet ik natuurlijk wel beter. Ray Davies heeft alle recht van spreken. Die. Man. Kan. Songs. Schrijven. Hey, het is nog steeds dikke mik tussen mij en The Beatles, hoor. Maar zij hebben wat mij betreft nooit zoiets aangrijpend, messcherp en vol eeuwigheidswaarde geschreven als ‘Some Mother’s Son’. Hoe kan iemand tegelijk zo cynisch én hartbrekend betrokken klinken op een charmant deuntje? En het album waarop het staat is verder ook niet verkeerd, om het met een understatement te zeggen. Dames en heren: The Kinks.