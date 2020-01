Jan Mulder: 'Saudi-Arabië bedacht de Spaanse Supercopa, rammelde met de geldbuidel en de voetbalbond tippelde'

I n 1979 kwam iemand in België op een idee: Supercup. Het idee was afgekeken van de Charity Shield, het traditionele duel op Wembley tussen de winnaar van het Engelse bekertoernooi en de kampioen van de competitie.

SK Beveren won die eerste Belgische editie na penalty’s tegen Beerschot. Nederland deed er twaalf jaar langer over en organiseerde zijn Supercup pas in 1991. De Supercup bleef tot vandaag een flauw ding. Trainers van de winnende clubs zeggen: ‘Een prijs is een prijs.’ En schrijven die erbij op hun cv.

In Spanje bedachten ze dit seizoen een nieuw opzet van hun Supercopa. Dat wil zeggen: Saudi-Arabië bedacht het, rammelde met de geldbuidel en de Spaanse bond tippelde. Het nieuwe opzet bestaat uit een toernooi met twee halve finales en een finale. Vier clubs dus: Real Madrid, Atlético Madrid, Valencia en Barcelona. Niet één van die vier uitverkorenen stoorde zich aan de Supercopa als melkkoe, ook nog in een land waar vorig jaar 187 personen werden terechtgesteld voor vergrijpen als homoseksueel gedrag, strijd voor de vrouwenrechten en kritiek op de regering.

In de week vóór de reis kreeg de Spaanse bondsvoorzitter Luis Rubiales bezoek van een vertegenwoordigster van Amnesty International. Zij was gekleed in een T-shirt waarop de naam van Loujain al-Hathloul was gedrukt. Op de rug stond het getal 600. Al-Hathloul zit al zeshonderd dagen in de cel wegens straatprotest tegen hoe vrouwen in Saudi-Arabië behandeld worden. Zonder met de ogen te knipperen noemde Rubiales zijn handel ‘het Toernooi van de Gelijkheid’ en hij benadrukte tegen Amnesty zijn drijfveren: positieve invloed uitoefenen op de Saudische maatschappij. ‘Een kruisridder voor vrouwen- en mensenrechten,’ sneerde de Süddeutsche Zeitung. Eerste minister Pedro Sánchez antwoordde op de vraag wat hij van de Spaanse Supercup in Saudi-Arabië vond: ‘Ik weet het niet, ik ben basketballer.’

Ajax, PSV en Club Brugge zijn op vakantie in Qatar. ‘De velden en de hotels zijn perfect en het is er lekker warm.’ Directeur Toon Gerbrands van PSV zei op vragen van Omroep Brabant over dagelijks geschonden mensenrechten in Qatar: ‘Er worden columns over volgeschreven. Al die columnisten zitten daar nu wel. Ze kunnen zelf een statement maken, maar dat doen ze niet.’ Gerbrands vergeet dat de taak van journalisten rapporteren is, maar er zit een zekere waarheid in zijn woorden: het is niet strikt noodzakelijk dat een krant meegaat. Het verslag dat voor 10 procent mensenrechten aanstipt en voor 90 procent over trainingsfaciliteiten en 28 graden gaat, is net als de komst van Hakim Ziyech en Simon Mignolet reclame voor het regime.

Eén Belgische club vloog niet naar de zon: KV Kortrijk. Sporza kon de verleiding niet weerstaan en maakte een reportage over hun trainingskamp. Onder een rij hoge populieren liep de groep rondjes om de vijver van Gullegem. Als KV Kortrijk over de financiële middelen voor een trip naar de Costa del Sol, de Algarve, Qatar of zelfs Saudi-Arabië had kunnen beschikken, waren ze misschien ook gegaan, wie weet. Ik wil het niet weten. Ik ben in de volmaakte wereld van Gullegem.

PS: de Supercup doet me altijd denken aan de Supperclub, een Amsterdams restaurant dat ergens in de jaren 80 werd geopend. Voor de happening waren bekende gasten uitgenodigd, onder wie Marco van Basten, Theo van Gogh en uw dienaar. Bijzonder aan het restaurant waren tribunes met publiek, dat had betaald om ons te zien eten. We aten liggend op gecapitonneerde bankstellen en chaises longues. We mochten mensen uit het joelende publiek uitkiezen en uitnodigen om een vorkje mee te prikken. Ook ging er een pijp rond om marihuana in te stoppen. Deed ik niet, ik lag liever klaarwakker tegen de vrouw van Theo van Gogh aan. Pech: ze vond Marco van Basten beter.