Adil El Arbi & Bilall Fallah, regisseurs van 'Bad Boys for Life': 'Will Smith stond altijd achter ons. Hij was onze broeder'

Knap in beeld gezette shoot-outs, hilarische oneliners, een knetterende achtervolging door de vonkende straten van Miami, donderende explosies: het minste wat je kunt zeggen over ‘Bad Boys for Life’, is dat regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah hun Hollywooddebuut niet hebben verknald. Integendeel zelfs, de derde film over de losgeslagen flikken Mike Lowrey (Will Smith) en Marcus Burnett (Martin Lawrence) hoeft in geen enkel opzicht onder te doen voor de eerste twee afleveringen van Michael Bay uit 1995 en 2003. ‘Die had één goede raad voor ons: ‘Don’t fuck up my movie!’’