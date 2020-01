Jan Mulder: 'Zonder videobewijs zijn we beter af'

Ook in Engeland was de aandacht groot voor de overleden ex-doelman van de Mannschaft, bijgenaamd Schwarzer Hans wegens zijn immer zwarte tenue. The Times wijdde een hele pagina aan het overlijden. Het stuk begint met een beschrijving van ‘the most controversial goal in World Cup history’. Plaats: Wembley. Datum: 30 juli 1966. Inzet: de trofee Jules Rimet. Finalisten: Duitsland en Engeland. Eindstand: 2-2. In de elfde minuut van de verlenging zet Alan Ball laag voor. Geoff Hurst controleert de bal, draait bliksemsnel van een tegenstander weg en schiet tegen de onderkant van de lat. De bal stuit van de doellijn terug het veld in, Wolfgang Weber kopt ’m weg. Corner. En dan loopt de Zwitserse scheidsrechter Gottfried Dienst naar de kant. Hij houdt halt voor een Monsieur Hulot-achtige gedaante in korte broek: grensrechter Bahramov. Na een blijkbaar overtuigende monoloog van Bahramov blaast Dienst op de fluit en hij wijst met gestrekte arm naar het midden. Das Wembley-Tor is geboren.

Rechtsachter Cohen van het Engelse elftal: ‘Ik stond er veertig meter vanaf en zag duidelijk dat de bal de lijn niet had gepasseerd.’ In het in memoriam van The Times ontbreekt elk spoor van een mening over de ongeldigheid van het doelpunt dat Duitsland misschien de wereldtitel heeft gekost. De krant laat het in het midden. Beetje flauw. 53 jaar later, met het bewijs van de ongeldigheid haarscherp in beeld, mag je met een halve zin toch even aanstippen dat zo’n dwaling met de moderne VAR onmogelijk zou zijn, niet?

‘Der war nicht drin,’ zei Tilkowski na de wedstrijd. Een halve eeuw houden ze dat nu al vol in Duitsland. Wel hoor je geen stemmen meer die de grensrechter verdenken van anti-Duitse sentimenten. Ook verdwenen is het verhaal dat Bahramov op zijn sterfbed met één woord eindelijk uitlegde waarom hij in 1966 dat doelpunt had verzonnen: ‘Stalingrad.’