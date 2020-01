De oorlog om de VRT: 'Als de N-VA de nieuwsdienst wat meegaander wil, zijn die strenge besparingen niet de beste tactiek'

‘De VRT zwemt in het geld, echt.’ Was getekend Siegfried Bracke, in een interview met De Morgen.Tal van VRT’ers moeten zich hebben verslikt in hun koffie toen ze de krant opensloegen, want de vakbonden en de top van de openbare omroep laten al maanden hun ongenoegen blijken over de nieuwe besparingsoperatie van 40 miljoen euro die de Vlaamse regering hun heeft opgelegd.

HUMO U wilde uw ex-collega’s nog eens flink op stang jagen, meneer Bracke?

SIEGFRIED BRACKE «U verdenkt me er toch niet van een slecht karakter te hebben, zeker? (lacht) Ik blijf erbij: de VRT heeft geld zat, het wordt gewoon slecht besteed. Van de ruim 2.000 mensen die daar werken, zijn er minstens 800 die niet betrokken zijn bij het maken van programma’s. Wat dóén die allemaal?»