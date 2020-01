Wat u niet ziet op tv: de geheime beelden van 'Kamp Waes'

Het succes van ‘Kamp Waes’ kent geen grenzen: al meer dan 100.000 nieuwsgierigen schreven in voor ‘Start to Kamp Waes’, de aan de tv-reeks verwante cursus autosadisme. En ook het programma zelf, dat als geen ander aantoont dat algemene dienstplicht overbodig is zolang je strijdkrachten maar over een uithangbord als Tom Waes beschikken, blijft elke zondagavond lonken richting kijkcijferrecords. Via een microfilm, op rectale wijze Kamp Waes buitengesmokkeld, kon de Humo-redactie beslag leggen op de beelden die het scherm níét haalden: een ontnuchterende inkijk in de Special Forces-opleiding op Eén.

'Spontane executies, een Nederlands dictee en een eiland vol bloedmooie vrijgezellen'

★ Tijdens het zoveelste evaluatiegesprek wordt kandidaat Xander nog maar eens zwaar op de korrel genomen door de instructeurs, die hem voor de voeten gooien noch over een ruggengraat, noch over een eigen wil te beschikken. Xander, vastbesloten hun ongelijk te bewijzen, verweert zich helaas door volledig akkoord te gaan.

★ Een zeldzaam verschijnsel in ‘Kamp Waes’: bij een camouflageopdracht verkeert instructeur Fly in zijn nopjes wanneer hij ziet hoe vernuftig de kandidaten zich vermomd hebben. Vooral de takjes – mét bessen – op hun helmen, en het aangebrachte mos op hun bottines vindt hij bijzonder overtuigend.

★ Het zeldzame goede humeur van Fly smelt als sneeuw voor de zon wanneer de productie hem vertelt dat hij al twintig minuten een braamstruik staat te complimenteren. De kandidaten, die op de koop toe ook nog eens bijzonder beroerd gecamoufleerd blijken, zitten verborgen in het bosje ernaast.

★ Rekruut Aaron, die bij eerdere beoordelingen van de instructeurs al te horen heeft gekregen ‘arrogant’, ‘bazig’, ‘luid’ en ‘omhooggevallen’ te zijn, breekt dan toch wanneer Fly en Stijn uiteindelijk luidop zijn persoonlijke record pompen in twijfel trekken.

★ Het moreel bij de groep zakt verder wanneer kandidaat Joni zijn wapen verliest nadat hij het té goed gecamoufleerd heeft. De groep was al meermaals gewaarschuwd dat er wat zou zwaaien mocht iemand nog één keer zijn geweer kwijtspelen, en dus wordt Joni standrechtelijk geëxecuteerd als voorbeeld.

★ De sluimerende geruchten dat de makers achter ‘Kamp Waes’ de mosterd gehaald hebben bij ‘De mol’ worden nog een stukje moeilijker om te ontkrachten wanneer tijdens een dropping Gilles De Coster plots opduikt vanachter een boom om een vrijstelling en twee pasvragen te beloven aan de kandidaat die als eerste de groep in de steek laat.

★ Bij een opdracht waarbij de kandidaten al sluipend ongezien een doelwit moet naderen, wordt kandidate Debbie al vanop kilometers afstand gespot door haar opvallende spierwitte haar. Na tussenkomst van een bekende fabrikant van haarverf, die te elfder ure op de proppen komt met een sponsordeal, staan de instructeurs echter toe dat Debbie zich een nieuwe coupe aanmeet in een minder opvallende kleur.

★ Tijdens een missie waarbij een vijandige basis geïnfiltreerd moet worden, krijgt Debbie het ondanks haar nieuwe haarkleur nog altijd zwaar te verduren. Hoewel haar nieuwe kapsel – onopvallend kastanjebruin – wel een stap in de goede richting is, wordt haar positie helaas verraden door de lichtreclame van L’Oréal die ze voor de rest van haar deelname moet meeslepen als tegenprestatie.

★ Omdat het voorraadje aan fysieke opdrachten stilaan opgebruikt raakt – er zijn nu eenmaal maar zoveel verschillende manieren om iemand een hindernissenparcours te laten afleggen – worden de kandidaten gevraagd om nóg eens een videoboodschap op te nemen voor hun familie. De emoties die daarbij, opnieuw, komen kijken, hakken er zwaar in volgens Tom Waes.

★ Bij het opnemen van de videoboodschappen komen de instructeurs plots tot de vaststelling dat kandidaat Xander, die zich sinds het begin van de opnames altijd al onopvallend en stil gedroeg, al twee dagen niet meer gezien is. Ook de andere kandidaten vallen uit de lucht, wat erop wijst dat het niet om een uitzonderlijk goed geslaagde poging tot camouflage gaat. Bij het herbekijken van de beelden blijkt dat Xander laatst gezien werd kort voor de opdracht waarbij de troep bij maanlicht een voettocht moest afleggen door een moeras met drijfzand. Na rijp beraad besluiten de instructeurs Xander te nomineren als afvaller.

★ Nadat ze nóg maar eens vijf keer na elkaar hetzelfde hindernissenparcours moeten afleggen, beginnen de kandidaten te vermoeden dat de makers door hun ideeën heen zitten. Hun argwaan groeit alleen maar wanneer ze de daaropvolgende briefing ontvangen van Annelien Coorevits, die de kandidaten meldt dat ze als volgende opdracht gedropt zullen worden op een tropisch eiland vol bloedmooie vrijgezellen.

★ Omdat instructeur Fly’s filosofische uitspraak ‘De rugzak is niet te zwaar, de schouder is te zwak’ zoveel bijval kreeg op sociale media, wordt hij door de programmamakers aangemoedigd om nog enkele diepzinnige spreuken uit de mouw te schudden. Na enkele pogingen – ‘De val was niet te hoog, de beenderen waren te broos’, ‘Een kogel in het hoofd krijgen is een fout die je maar één keer maakt’, en ‘Verander de wereld met je glimlach maar laat de wereld je glimlach niet veranderen’ – komen de makers terug op hun beslissing.

★ Even ontstaat er paniek in de rangen wanneer één van de gemaskerde instructeurs tijdens een nachtelijke drill ten val komt door zijn donkere zonnebril en bij de smak zijn sjaal inhaleert. Dankzij het heldhaftige optreden van Tom Waes, die succesvol het heimlichmanoeuvre toepast, sneuvelt er gelukkig niemand. De opmerking van instructeur Fly dat de sjaal niet het probleem was maar de te nauwe luchtpijp van de instructeur, bevordert de sfeer echter niet.

★ Wanneer Fly nog maar eens in een filosofische bui beweert dat het menselijke lichaam geen fysieke limieten kent, haalt kandidaat David zijn toorn op de hals door luidop te suggereren dat de instructeur tegen de volgende aflevering dan maar eens een vetkuif moet laten groeien.

★ Opluchting bij de al geruime tijd met proppen in de oren rondlopende geluidsmannen: na zeven draaidagen krijgt instructeur Stijn een Strepsil toegestopt door Tom Waes.

★ De sfeer in de groep is om te snijden wanneer kandidaat Aaron, die door de instructeurs al meermaals verweten werd een nodeloze uitslover te zijn, tijdens het appel opnieuw opvalt door niet alleen acht te geven, maar ook een paar keer negen en één keer zelfs tien.

★ Door de vele straffen die de kandidaten opgelegd krijgen, waarbij hun wanprestaties bestraft worden met extra gewicht in de rugzak, zijn er tegen het einde van ‘Kamp Waes’ niet genoeg voorwerpen meer voorhanden die nog kunnen dienen als poids morals. De instructeurs zien zich daarom genoodzaakt over te schakelen op de zwaarste last om dragen: de kandidaten krijgen voortaan te horen dat Fly en Stijn ‘niet boos zijn, maar gewoon heel erg teleurgesteld’.

★ De tactiek van instructeurs Fly en Stijn om de kandidaten in het midden van de nacht wakker te maken voor een fysieke proef is veel van z’n verrassingseffect kwijtgeraakt na de vierde keer, en dus wordt er besloten om de rekruten voortaan te verrassen terwijl ze al midden in een andere fysieke opdracht zitten –iets wat ze nooit zullen zien aankomen.

★ Na een halve marathon, die blootsvoets afgelegd moest worden met rugzakken van 40 kilo, komt instructeur Stijn bij aankomst aanzetten met de zwaarste opdracht tot nog toe: een Nederlands dictee.

★ Het einde van de opnames is in zicht, en dus is het tijd voor een zeldzaam moment van ontspanning voor de kandidaten. De instructeurs laten de deelnemers tijdens het marcheren halt houden bij een pittoresk restaurantje voor het avondeten. Een hoofdgerecht kiezen blijkt helaas een hele opgave voor kandidaat Matthieu, die tot ergernis van zijn medekandidaten ook deze keer de kaart niet kan lezen.