Wat u niet ziet op tv: de geheime beelden van 'Kamp Waes'

Het succes van ‘Kamp Waes’ kent geen grenzen: al meer dan 100.000 nieuwsgierigen schreven in voor ‘Start to Kamp Waes’, de aan de tv-reeks verwante cursus autosadisme. En ook het programma zelf, dat als geen ander aantoont dat algemene dienstplicht overbodig is zolang je strijdkrachten maar over een uithangbord als Tom Waes beschikken, blijft elke zondagavond lonken richting kijkcijferrecords. Via een microfilm, op rectale wijze Kamp Waes buitengesmokkeld, kon de Humo-redactie beslag leggen op de beelden die het scherm níét haalden: een ontnuchterende inkijk in de Special Forces-opleiding op Eén.