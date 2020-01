Help! Mijn borsten staan online’ is een vierdelige reeks over wat er zoal fout kan gaan als paaltje online bij puntje komt. Het gaat over grooming (met een valse identiteit minderjarigen benaderen), catfishing (met een vals profiel verliefde mensen geld ontfutselen), sexting (wat u gisteren nog deed op uw smartphone) en sextortion (mensen chanteren met hun pikante foto’s). En over de mens, en hoe die soms zo ontzettend hufterig door de wereld molenwiekt.

EVI HANSSEN «Mijn leven zit dus eventjes vol met seks en porno. Gelukkig houden de repetities voor ‘Mamma mia!’ (de musical die op 22 in première gaat, red.) het in evenwicht (lacht).»

HUMO In de eerste aflevering, over grooming, praat je met een man die is veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Die foto’s had hij verkregen door zich online voor iemand anders uit te geven.

HANSSEN «Een heel interessant gesprek was dat, omdat die man zichzelf niet als een pedofiel zag. Hij had massa’s kinderporno op zijn computer staan, maar had niemand fysiek aangerand – dat was nooit in hem opgekomen. En dus, vond hij, was hij geen pedofiel. Van nature ben ik iemand die alles van twee kanten probeert te bekijken. Ik oordeel niet te snel en ik ben in staat om empathie op te brengen voor iemand die uit de bocht gaat. Maar in dat gesprek heb ik wél mijn verontwaardiging getoond.