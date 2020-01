'Ons vermogen om verhalen te verzinnen: dát onderscheidt ons het meest van alle andere wezens op deze planeet'

Mocht u even niet hebben opgelet: Yuval Noah Harari is een Israëlisch historicus die dankzij drie absolute bestsellers (achtereenvolgens: ‘Sapiens’, ‘Homo Deus’ en ‘21 lessen voor de 21ste eeuw’) is uitgegroeid tot de grootste intellectuele rockster van deze tijd. Zeven jaar lang nu al reist Harari de wereld af om over het verleden, het heden en de toekomst van de mensheid te komen vertellen op universiteiten, Pride Parades, bedrijfsevenementen en TED Talks – op 27 januari kunt u zich aan zijn inzichten laven in de Antwerpse Lotto Arena. Tijd voor interviews maakt hij nauwelijks meer, tenzij de interviewer Roberto Saviano heet: Harari bewondert Saviano, en die bewondering is overduidelijk wederzijds. ‘Converseren met Harari,’ schrijft de Italiaan op zijn Facebookpagina, ‘is als het betreden van een nieuwe dimensie.’ Waarvan akte!

Roberto Saviano In ‘Sapiens’, het eerste boek van uw magistrale trilogie over de geschiedenis van de mensheid, beschrijft u de weinig vredevolle manier waarop onze voorouder, de homo sapiens, zich tot heerser van de wereld heeft opgewerkt: door alle andere mensapen uit te roeien.