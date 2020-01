Openhartige getuigenis van veelvleesvreter: 'Vegetariërs kennen geen muzikale diepgang!'

Kobe Ilsen reisde de hele wereld af om tot de conclusie te komen dat men in sommige landen méér vlees eet dan in België, en in andere dan weer minder. Dat is een verrassend inzicht, maar welke conclusie moeten we daar dan uit trekken? ‘Geen enkele,’ liet de VRT weten. ‘Als we ons moeten bezighouden met conclusies trekken uit conclusies, dan is het einde helemaal zoek.’

Tja, binnenkort beginnen ze bij VTM en VIER wél conclusies uit conclusies te trekken, in een realityprogramma of zo, en dan ligt de VRT helemáál op zijn gat. In elk geval: het land met de hoogste vleesconsumptie per inwoner is Argentinië. En daar plukt het trotse Latijns-Amerikaanse volk de allesbehalve vegetarische vruchten van.

Segundo Gómez (trotse Argentijn) «Elke Argentijn eet gemiddeld vijf kilo rundvlees per dag, en dat is maar goed ook, want voor de meeste Argentijnse activiteiten heb je flink wat spierkracht nodig. Het tangodansen is daar een mooi voorbeeld van, maar ook het bespelen van de bandoneon.»

HUMO De bandoneon? Dat is toch de Argentijnse accordeon?

Gómez «Het instrument lijkt van ver op een accordeon, maar de verschillen zijn enorm. De blaasbalg van de bandoneon is gemaakt van krokodillenleer. Krokodillen zijn taaie beesten, en hun huid is navenant. Het dichtduwen van dat instrument is vergelijkbaar met het in elkaar persen van een zak cement. Dat lukt je alleen als je de dag begint met een stevige pan spek.»

HUMO Een pan spek als ontbijt? Elke dag?

Gómez «Nee, als aanloopje naar het ontbijt, dat uit vier biefstukken en een paar porties ribbetjes bestaat. Dat dieet is belangrijk voor de juiste feel van de muziek. Een tango moet smartelijk zijn. De bandoneon helpt daarbij, omdat het oncomfortabele instrument na twee uur spelen tot tergende peesontstekingen leidt. Maar het is vooral het verdriet om die arme opgevreten dieren dat de tango emotioneel verrijkt. Ik zeg weleens, en om te onderstrepen dat ik dat weleens zeg, zal ik het nogmaals zeggen: vegetariërs kennen geen muzikale diepgang.»

HUMO O, nee? En Adele dan?

Gómez «Dat is een speciaal geval. Haar producer hield destijds een kotelet voor haar neus terwijl ze in de studio ‘Someone Like You’ stond te zingen. Daarom is dat nummer zo hartverscheurend, althans voor vegetariërs die met dezelfde gevoelens vechten.

»Maar iets anders: waarom denk je dat de Argentijnen het zo goed doen in het internationale voetbal?»

HUMO Omdat ze veel vlees eten?

Gómez «Omdat ze uitslúítend vlees eten. En stel je eens voor dat onze jongens ook nog af en toe zouden trainen, dan was Argentinië eeuwigdurend wereldkampioen. Maar dat interesseert hen niet. Ze zijn vooral bezig met wat er straks op tafel komt.»

HUMO Staan de Argentijnen weleens stil bij de ecologische voetafdruk van hun eetgewoonten?

Gómez «Stilstaan is achteruitgaan! Dat doen we dus niet.»

HUMO Hebt u voor de rest nog iets interessants te vertellen?

Gómez «Waarom vraag je dat?»

HUMO Omdat dat de lezer vast zal interesseren.

Gómez «Wel, ik bezocht onlangs mijn goeie vriend Paco en ik zei: ‘Paco, nu moet je eens goed luisteren, want ik heb iets héél interessants te vertellen!’ Daarop zei Paco: ‘Dat zal wel, maar mijn vrouw heeft net een paar tientallen meters chorizo gebakken, die gaan we toch niet koud laten worden?’ Enfin, een halfuurtje later hadden we alles opgesmikkeld, en toen opperde Paco: ‘Zeg, Segundo, je had toch iets interessants te vertellen?’ Waarop ik: ‘Jazeker, Paco, en dat heb ik nog steeds!’ Toen werd het even stil, en vervolgens verviel Paco in typisch Argentijns gemijmer: ‘Een rijkgevulde tafel, en daarbovenop nog eens een gast die iets interessants te vertellen heeft, wat kan het leven toch mooi zijn.’

»Daarna zijn we aan onze siësta begonnen. Inderdaad, heel interessant allemaal.»