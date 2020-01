Tja, binnenkort beginnen ze bij VTM en VIER wél conclusies uit conclusies te trekken, in een realityprogramma of zo, en dan ligt de VRT helemáál op zijn gat. In elk geval: het land met de hoogste vleesconsumptie per inwoner is Argentinië. En daar plukt het trotse Latijns-Amerikaanse volk de allesbehalve vegetarische vruchten van.

Segundo Gómez (trotse Argentijn) «Elke Argentijn eet gemiddeld vijf kilo rundvlees per dag, en dat is maar goed ook, want voor de meeste Argentijnse activiteiten heb je flink wat spierkracht nodig. Het tangodansen is daar een mooi voorbeeld van, maar ook het bespelen van de bandoneon.»

HUMO De bandoneon? Dat is toch de Argentijnse accordeon?