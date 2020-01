De vorige keer dat we Eveline Hoorens (44) spraken, stond ze op het punt in het huwelijk te treden met Panamarenko. Vandaag is ze alleen, want Panamarenko is niet meer. Op 5 februari zou hij 80 zijn geworden, en ze wilde een grote tentoonstelling voor hem organiseren. Die gaat deze week open: ‘Weet je dat ik Pana bijna niet over de expositie had verteld? Ik wilde hem verrassen, ik wilde zijn oogjes zien blinken.’