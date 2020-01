Vader en zoon Frank en Glenn Vercauteren: 'Als coach moet mijn vader afstandelijk zijn, maar ik ken hem als grappenmaker'

HUMO Hoe is dat, werken met je vader als baas?

Glenn VERCAUTEREN «We hadden al eens samengewerkt, in Rusland, toen hij trainer was bij Samara. We zijn op elkaar ingespeeld, dat maakt het prettig. Een voordeel is ook dat we geen meetings moeten inplannen: ik woon bij hem in en heb mijn kinepraktijk bij hem thuis. We kunnen overleggen in de wagen, thuis tijdens het eten of desnoods ’s avonds laat.»

HUMO Krijg je nooit opmerkingen à la: ‘Hij is de zoon van, hij zal die job wel gekregen hebben’?