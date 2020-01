'Zet er haast achter. Ik wil Daphne vermoorden'. Hoe de Maltese elite een strijdvaardig journaliste elimineerde

'Het Malta van vandaag is een maffiastaat. Hoe noem je het anders als een criminele organisatie de controle over een land overneemt?'

De ogen van Corinne Vella worden nog steeds waterig wanneer ze terugdenkt aan 16 oktober 2017, de dag waarop haar zus Daphne omkwam. Met de krop in de keel denkt ze terug aan het moment, drie uur in de namiddag. Ze had net Daphnes laatste blogpost gelezen – ‘De schurken zitten nu overal, de situatie wordt hopeloos,’ waren haar laatste woorden. Toen rinkelde Vella’s gsm: Daphnes zoon Matthew hing aan de lijn.

Corinne Vella «Ik vond het vreemd. Hij stuurde me af en toe een berichtje, maar bellen deed hij anders nooit. ‘Je moet nu komen,’ zei hij. ‘Iemand heeft een bom in mama’s wagen gelegd.’ Zonder verdere vragen greep ik m’n sleutels en deed ik mijn schoenen aan. Ik draaide puur op instinct.»

Tien minuten later reed Vella de buurt binnen waar haar zus woonde. ‘Het was absolute chaos: brandweer- en politiewagens, mensen in legeruniform, sirenes…’ De politieagent die haar de weg probeerde te versperren, duwde Vella opzij. In een veld langs de kant van de weg lagen de brandende brokstukken van Daphnes Peugeot: door de kracht van de ontploffing was de wagen van de weg geblazen. Van Daphne zelf bleef vrijwel niets meer over.