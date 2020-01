De moord op het vrije woord: hoe de Maltese elite journaliste Daphne Caruana Galizia elimineerde

Toen een autobom de Peugeot 108 van de Maltese onderzoeksjournaliste Daphne Caruana Galizia aan stukken blies, reikte de schokgolf tot ver in het buitenland. Galizia’s niet aflatende strijd tegen corruptie had haar vele vijanden opgeleverd in de politiek en de zakenwereld, wat van het onderzoek naar haar dood een ware calvarietocht maakte. Nu de rechtszaak – drie mannen staan terecht voor moord, een vierde is aangeklaagd voor medeplichtigheid – is stilgelegd tot 11 februari, maken we een stand van zaken op.