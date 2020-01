Pet Shop Boys: 'Ik werd wakker en plots lag George Michael naast me in bed'

De invloed van de kitschpop van Neil Tennant en Chris Lowe, samen al bijna veertig jaar Pet Shop Boys, is groot: Robbie Williams, Lady Gaga en hele horden mindere goden hebben hen bewierrookt, ze scoorden hits in drie decennia en maakten remixes voor David Bowie, Madonna en Rammstein. Deze week brengen ze hun nieuwe plaat ‘Hotspot’ uit, en in mei laten ze Vorst Nationaal nog eens vollopen. Het verkooppraatje is alvast klaar: ‘Rock-’n’-rolloptredens in gore, naar verschaald bier stinkende zaaltjes zijn stomvervelend. Ik zweer bij euforie, alles moet kleur hebben.’