The Beatles schreven over Lucy en The Rolling Stones over honky tonk women, maar de muze van Nicolas Godin (50), medeoprichter van Air, is... de edele kunst van de architectuur. Voor zijn tweede soloplaat ‘Concrete and Glass’ liet Godin zich inspireren door architecten zoals Le Corbusier en Mies van der Rohe. ‘Ik kan de Eiffeltoren vanuit mijn appartement zien: die toren inspireert mij mateloos.’