Spookhoeve Ruinerwold, een reconstructie: 'Ik sloeg mijn zoon met mijn geestelijk zwaard. Ik voelde dat er iets in hem zat'

'Ik zag de kinderen helemaal in elkaar duiken. Ze leken doodsangsten uit te staan'

Josef gelooft zijn ogen niet als hij die ochtend naar de oprit van zijn hoeve loopt. Op de weg voor de boerderij staat een politiewagen geparkeerd. De blauw-oranje strepen vloeken met de aardkleuren van het Drentse landschap. Hij ziet uniformen, aan de verkeerde kant van het hek. Ze staan zelfs al voor de binnenpoort. ‘De wereld is gek geworden,’ bromt Josef, een vijfiger uit Oostenrijk. Hij beent op de mannen af en vraagt wat ze op zijn terrein te zoeken hebben. De agenten kijken verrast op. Voor hen staat een figuur met een woeste baard, een wilde bruine haardos en een gebit waarin een boventand ontbreekt. Ze willen weten hoe hij heet. ‘Ik ben Josef, de huurder.’ Snel stuurt hij een bericht naar het nummer dat in zijn telefoon staat onder de naam ‘PF’: ‘De agenten halen versterking en gaan naar binnen. Ze vertellen niet wat ze weten.’

De afgelopen jaren heeft de markante huurder al vaker buren, politie en andere pottenkijkers aan het hek in Ruinerwold gehad. Het lukt hem altijd om ze af te wimpelen. Hij houdt zijn goed afgesloten terrein aan de Buitenhuizerweg voortdurend in de gaten. Regelmatig pakt hij zijn verrekijker om de omgeving af te speuren. Er is nooit iemand in geslaagd ongemerkt in de buurt te komen. Kinderen die zich vlak bij de hoeve wagen, jaagt hij zonder pardon weg. Maar nu staan er geen kinderen aan de poort. De mannen in dienstkleding zijn bijzonder vasthoudend. Ze gaan ook niet weg als Josef snauwt dat ze er zonder huiszoekingsbevel niet in mogen. De agenten vinden van wel. Ze beginnen over artikel 3 van de politiewet, die betreden toelaat als er aanwijzingen zijn dat iemand binnen hulp nodig heeft. Josef, die hoopt dat zijn tekstbericht inmiddels is aangekomen, weigert het te geloven. ‘Dit is de omgekeerde wereld.’