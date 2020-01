HUMO Wat doet zo’n nominatie met jullie?

David Dewaele «We hebben prijzen nooit echt belangrijk gevonden, maar toen we het nieuws hoorden, was onze eerste reactie toch: ‘Ha, tof!’ Zo’n Grammy-nominatie zet behoorlijk wat in beweging: we voelen veel enthousiasme over ons vanuit de Amerikaanse muziekindustrie, iets wat we zelf niet zo goed snappen.

»Vóór onze nominatie hielden we ons eigenlijk totaal niet bezig met de Grammy’s, maar nu vinden we het overduidelijk de belangrijkste muziekprijzen, voor mensen met de allerbeste muzieksmaak (lacht).»