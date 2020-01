Zondag speelt IKRAAAN op The Sound of the Belgian Underground in de AB, maar ze heeft al in het voorprogramma gestaan van onder anderen Zwangere Guy en ze werd geselecteerd voor De Nieuwe Lichting. Kun je dan nog wel van underground spreken?

IKRAAAN «Maar natuurlijk! Het is niet omdat Zwangere Guy en Brihang mijn muziek goed vinden en mijn naam in de media opduikt, dat ik plots een groot publiek heb.»

HUMO Je breekt nu écht wel door, hoor.