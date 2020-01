Toegegeven: Bertolt was zelf niet altijd een kampioen van de reine rechtlijnigheid. Toen hij dat vers bedacht – een paar jaar vóór zijn dood in 1953 – was hij net in diskrediet geraakt omdat hij, beroemd activist tegen onrecht en verdrukking, de Sovjettanks toejuichte die in communistisch Oost-Duitsland een arbeidersopstand hielpen onderdrukken, met tientallen doden als gevolg. Hij was op dat moment nota bene een gul bezoldigd staatskunstenaar van diezelfde DDR.

Die steunbetuiging leverde hem in zijn vele biografieën terecht een zuur en beschuldigend hoofdstuk op. Zijn oeuvre is echter tijdloos en groots, en de invloed van zijn ‘episch theater’ kan tot op heden niet worden onderschat. Regisseur Milo Rau bijvoorbeeld, artistiek leider van NTGent, bedient zich in bijna al zijn ensceneringen van brechtiaanse Verfremdungseffekte en wordt daarvoor geroemd tot in de Angelsaksische pers. Doorgaans koestert men daar een dikkere boon voor Brechts tegenhanger, Lee Strasberg. De bezieler van method acting zocht niet naar antiromantische distantie, maar naar emotionele vereenzelviging via de allerindividueelste herinneringen van de acteur. James Dean, Marilyn Monroe, Jane Fonda, Robert De Niro en Al Pacino behoorden tot zijn leerling-acolieten.

Maar soit! Vóór het hier echt interessant wordt, zullen we snel weer de politiek van het theater inruilen voor het theater van de politiek. Of nee, sorry! Eerst ben ik u natuurlijk dat heldere gedicht van Brecht verschuldigd, ‘De oplossing’. Hij schreef het als officieuze kritiek op de binnenvallende Russen, in de marge van zijn officiële pluim aan de binnenvallende Russen. Tsjeven vind je overal, zelfs in DDR-schouwburgen tijdens de Koude Oorlog.