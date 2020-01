Nasser Nadjmi, de Iraanse kapitein die Belgisch topdokter werd: 'Trump is de oorlog begonnen om de verkiezingen te winnen'

HUMO U hebt een eigen protocol ontwikkeld om kinderen met schisis te behandelen. Kunt u aan een leek uitleggen wat dat precies inhoudt?

NASSER NADJMI «Een kind dat wordt geboren met een schisis – een gespleten lip, kaak of verhemelte – heeft niet alleen een esthetisch probleem. De aandoening kan ook spraak- en eetproblemen of zelfs gehoorverlies veroorzaken. Vaak worden al die dingen door verschillende chirurgen behandeld, maar als er geen perfecte samenwerking is tussen alle specialisten, loopt het mis.

»Daarom heb ik mijn eigen protocol ontwikkeld: één kind, één pathologie, één chirurg. Ik doe alles zélf, maar overschouw daarnaast ook alle niet-chirurgische ingrepen. Daarvoor laat ik me omringen door een neus-, keel- en oorarts, een orthodontist, een logopedist, een geneticus, een anesthesist en een verpleegkundig team. Samen met dat team volgen we de hele behandeling op.

»Ik wil vooral zo weinig mogelijk in het kind snijden. Ik begin met een sluiting in de lip: een kleine ingreep wanneer het kind 3 maanden oud is. De natuur zet het werk verder: drie maanden later is de spleet in de kaak al veel kleiner. Daarna corrigeer ik de bovenlip. Nog eens drie maanden later sluit ik het zachte verhemelte achteraan. Dat is belangrijk voor het ontwikkelen van een normale spraak. Opnieuw treedt de natuur bij: de maanden daarna sluit het hard gehemelte grotendeels uit zichzelf. Op 18 maanden worden de resterende openingen gesloten. De laatste ingreep, de reconstructie van de kaakspleet, gebeurt op de leeftijd van 5 jaar. Tegen de tijd dat het kind naar het eerste leerjaar gaat, is het schisisvrij. Dat wil zeggen dat het dan normaal kan spreken en er normaal uitziet. Dat is ook altijd mijn eerste boodschap aan de ouders: ‘Het komt goed.’»