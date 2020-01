Nasser Nadjmi, de Iraanse kapitein die topdokter werd in België: 'Ik heb les gevolgd bij de grootste chirurgen ter wereld, maar ik wilde het nog beter doen'

Wanneer het nieuwe seizoen van ‘Topdokters’ van start gaat, kunt u meekijken over de schouder van een bijzondere professor. Nasser Nadjmi kwam van Iran naar Antwerpen, schopte het tot kapitein op een schip, leerde in vier weken Nederlands en schoolde zich om tot chirurg. Vandaag is Nadjmi een wereldautoriteit: hij opereerde al meer dan 2.000 kinderen met een gespleten lip, kaak of verhemelte, en reist de wereld rond om chirurgen op te leiden en marathons te lopen. ‘Wat in mijn vaderland gebeurt, laat me niet onbewogen. Mijn ouders en zus wonen er nog steeds.’