Oud-officier Ingo Piepers: 'Ik zou willen dat ik ongelijk had, maar de Derde Wereldoorlog is voor 2020'

Als u ex-militair Ingo Piepers mag geloven, kunt u maar beter een voedselvoorraad inslaan en het gezellig maken in de schuilkelder, want Wereldoorlog III komt eraan. Die voorspelling is geen ‘slecht voorgevoel’, maar het gevolg van een wetenschappelijke analyse. Zijn conclusie: de Amerikaanse drone-aanval waarbij de Iraanse generaal Soleimani om het leven kwam, is de vonk die een nieuwe wereldbrand in gang zal zetten. ‘Kijk naar de overeenkomsten tussen de dood van Soleimani en de moord op Franz Ferdinand in 1914: zes weken later vielen alle dominostenen om.’