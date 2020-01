We schuiven om beurten ons hoofd in het centrum van zijn blikveld, maar hij lijkt dwars door ons heen te kijken. ‘Hij kijkt vandaag vooral naar dingen,’ constateer ik. Nerveus raadplegen we de smartphone. We zoeken naar ‘baby’ en ‘oogcontact’, en dat leidt vrijwel direct naar informatie over hoe autisme te herkennen bij baby’s. We lezen dat autisten meer in voorwerpen dan in mensen geïnteresseerd zijn. En inderdaad, hij staart intens naar het lichtgevende rechthoekje van de telefoon. Net als wij.

Het begint te regenen. Druppels als parels op de ruiten. Hij raakt in vervoering en lacht geluidloos naar de voorbijglijdende glimmers. Interesse in voorwerpen? Zeker, maar het is hem toch vooral om het licht te doen. En mochten we die neiging in een hokje willen duwen, dan komen we eerder uit bij de aangeboren menselijke neiging tot religiositeit dan bij een vorm van autisme. Of is het verschil tussen die twee niet zo groot? Hoe dan ook, we besluiten hem de volgende dag mee te nemen naar een kerk.

Een protestantse kerk zal het niet worden, we wonen immers in België. Bovendien is het sobere protestantisme meer iets voor gevorderde waarheidszoekers. En zodra er diep nagedacht dient te worden, leidt elke vorm van glans alleen maar af. Ik herinner me de kerken uit mijn jeugd: lege kruisen, afwezigheid van bloed, glas in lood dat meer een zoektocht naar abstracties was dan een goed verhaal.