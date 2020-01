Een paar uur later wandelde ik al de Dulwich Picture Gallery binnen, een parel aan de Zuid-Londense kroon, en eigenlijk ook gewoon één van de allereerste musea ter wereld. Hun eigen kunstverzameling is op zich al meer dan indrukwekkend (Rubens, Van Dyck, Canaletto, Poussin, Murillo!), maar door een gelukkig toeval konden mijn gezelschap en ik er ook een compacte doch schitterende expositie bezoeken die ‘Rembrandt’s Light’ heet, en waar de vlag voor één keer volledig de lading dekt. Een frisse en cinematische blik op het werk van de Amsterdamse grootmeester, die me met de dag moderner voorkomt. Dank daarvoor, Dulwich.

Hoe modern ik ’s anderendaags het werk van de Koreaanse kunstenaar Nam June Paik nog zou vinden, veertig jaar nadat ik zijn nu primitief lijkende videokunst had ontdekt, was zeer de vraag. Maar ik was nauwelijks voorbij de eerste kamer in zijn uitgebreide retrospectieve in het Tate Modern, of ik kwam snel weer helemaal in de ban van Paiks werk.

Ik liep graag en verwonderd verloren in zijn videobossen. En werd vrolijk van de ouderwetse monitors en bejaarde robots die me van overal toelachten.