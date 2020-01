An Van Acker, de vrouw van advocaat Walter Van Steenbrugge: Afgeluisterde telefoons, gehackte computers, vreemde figuren aan onze oprit: ik heb al veel enge zaken meegemaakt'

'We hebben onze vrijheid altijd belangrijk gevonden. Velen denken dat je daarmee de deur openzet voor ontrouw, maar het is net andersom'

Walter Van Steenbrugge liet in een interview ooit optekenen dat hij van mooie vrouwen houdt. Wanneer de deur van zijn villa in Lovendegem openwaait, zien we dat dat geen leugen was.

HUMO De meeste vrouwen in de reeks Cherchez La Femme zijn niet bekend bij het grote publiek, maar u bent een enigma. Niemand op de Humo-redactie kende zelfs de naam van de levensgezel van Walter Van Steenbrugge.

An Van Acker «Dat verwondert me niet. Ik ben altijd bewust op de achtergrond gebleven. Nooit voelde ik de drang om naast Walter publiek gezien te worden. Ik denk dat het één van de redenen is waarom we na 27 jaar nog samen zijn. We hebben een heel goede balans gevonden tussen connectie en zelfstandigheid. We hebben elk ons eigen professionele leven: ik in het bedrijfsleven, hij in de advocatuur.»

HUMO U bent ‘Business Manager Digital Printing Sheetfed Solutions’ bij Kodak, las ik op uw LinkedIn-profiel. Dat is een hele mond vol.

VAN ACKER «Ja. Kodak is vandaag een technologiebedrijf dat hardware, software en verbruiksgoederen voor de grafische wereld produceert, en ik ben verantwoordelijk voor de Europese Digital Print-divisie. Ik rapporteer aan de Amerikaanse hoofdzetel en reis vaak rond in Europa. Per jaar ben ik ongeveer honderd dagen in het buitenland.»

HUMO Zijn jullie zo’n koppel dat de agenda’s naast elkaar moet leggen om elkaar te zien?