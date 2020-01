(Verschenen in Humo op 3 september 2013)

Op de stoep van ‘Le Pain Doré’, had ze gezegd, één van de vijf of zes warme bakkers in Villecroze, een dorp in de Provence, op een uur rijden van Nice. Daar stond ze te wachten, die historische 3e juli, Sybille de Selys Longchamps, de vrouw die veroordeeld is om straks de geschiedenis in te gaan als ‘moeder van’, en vooral: als ‘minnares van’. Tweeënzeventig is ze intussen, ze woont bijna 15 jaar in Villecroze, sinds de verhuis uit Londen na het overlijden van haar Britse echtgenoot Michael-Anthony Cayzer. Die steenrijke scheepstycoon was de derde man in haar leven, na een eerste decennium met de Waalse staalbaron Jacques Boël, gevolgd door twee decennia in Het Verborgene, als minnares van prins Albert. Het is een woelig leven geweest, zal ze bij herhaling zeggen, té woelig eigenlijk.

Veertig jaar lang sprak ze met niemand over haar grote geheim.